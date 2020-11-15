В Петербурге задержали вора-рецидивиста, обокравшего квартиру на Сикейроса

Несколько дней назад в полицию Выборгского района Северной столицы обратилась врач-офтальмолог, которая рассказала, что квартиру, которую она арендует, обокрали.

По словам заявительницы, в период с 9 по 10 ноября 2020 года злоумышленник, подобрав ключи к замку на входной двери, проник в квартиру на улице Сикейроса, которую снимает пострадавшая. Он похитил деньги и скрылся с места преступления. По факту обращения было заведено уголовное дело.

В пятницу, 13 ноября, возле дома №10 по улице Есенина задержали 31-летнего безработного и ранее неоднократно судимого петербуржца, подозреваемого в совершении преступления. Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Отметим, что сумма ущерба, нанесенного вором, не сообщается.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что житель Петербурга вынес из частного дома своей тещи в Пушкине деньги и украшения на 1,3 миллиона рублей.