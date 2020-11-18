Стало известно о смерти актрисы Любовь Румянцевой

Стало известно о смерти актрисы Любовь Румянцевой
Румянцевой не стало 18 ноября. Фото: Скриншот фильма

Артистке было 77 лет.

Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева умерла, о чем стало известно сегодня, 18 ноября. Об этом сообщили в киностудии «Беларусьфильм». Актрисе было 77 лет.

«Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра»,

— говорится в сообщении.

Причины кончины не уточняются. Напоминаем, что Румянцева полюбилась зрителям своей ролью в «Альпийская баллада». Также она принимала участие в множестве театральных постановок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге скончался настоятель Смоленского храма протоиерей Виктор Московский. Свои соболезнования родным и близким выразил Епископ Кронштадтский Назарий и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Стало известно о смерти актрисы Любовь Румянцевой