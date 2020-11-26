Актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве
Светлана Светличная. Фото: Wikipedia

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в одну из московских клиник. Предварительно считалось, что у актрисы заподозрили инсульт.

Позже, однако, 80-летняя кинозвезда заявила, что проходит медицинское обследование в плановом порядке. Как сказала Светличная РИА Новости, её беспокоят головные боли, поэтому актриса решила обратиться за помощью врачей. Она находится в Первой градской больнице.

«Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать», — прокомментировала свое состояние Светличная. Она предполагает, что головные боли могли быть спровоцированы ударом по голове. Не так давно дома у актрисы проходили съёмки, в ходе которых на нее упал софит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в возрасте 77 лет ушла из жизни известная советская актриса Любовь Григорьевна Румянцева.

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