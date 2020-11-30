Царское село приспособят для современного использования

Царское село приспособят для современного использования
Здания можно будет использовать как гостиницы и банкетные залы. Фото: Главгосэкспертиза

В порядок планируют привести Федоровский городок.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил проектно-сметную документацию на приспособление к современному использованию комплекса зданий и сооружений Федоровского городка в Царском селе и выдал положительное заключение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напоминаем, что городок включили в список памятников архитектуры федерального значения в 2001 году. После окончания работ там смогут размещать почетных гостей. В зданиях откроют гостиницу, кухню, обеденные залы, конференц-зал, храм, выставочный зал и многое другое.

Средства на реализацию задуманного выделят из федерального бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе завершились работы по реставрации церкви святого Серафима Саровского. По словам председателя ведомства, Сергея Макарова, возвращение церкви исторического вида заняло восемь лет: с 2012 года специалисты восстанавливали пятиглавие, колокольню, реставрировали фасады.

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