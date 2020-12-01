Власти объяснили смерти коронавирусных больных на ИВЛ в Ростове

Власти Ростова-на-Дону заявили, что причиной смерти 13 пациентов больницы №20 стала не нехватка кислорода на аппаратах искусственной вентиляции легких, а пожилой возраст, хронические заболевания и поражение легких.

Об этом говорится в ответе администрации президента, который опубликовала журналистка Екатерина Гордон в своем Instagram-аккаунте.

Речь идет 13 пациентах, которые умерли за одну ночь в середине декабря в ковидном госпитале в Ростове. В связи с этим было открыто уголовное дело.

Известно, что администрация российского президента обратилась за информацией в правительство Ростовской области. Там сообщили, что всем умершим пациентам была оказана необходимая медицинская помощи. При проверке выяснилось, что были допущены ошибки при заполнении документации, но там не говорилось о фактах нарушения системы кислородной подачи. О перебоях с кислородом не сообщали и дежурный администратор медучреждения в ночь произошедшего.

Причинами смерти называют три фактора. Во-первых, восемь из умерших были старше 65 лет. Во-вторых, погибших было диагностировано обширное поражение легких (более 80%). Кроме того, 12 из них страдали от сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, хронический процессы легких. А у одного из них якобы было злокачественное новообразование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ростех отрицает причастность аппаратов ИВЛ к пожарам в российских больницах.