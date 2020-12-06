В Минобрнауки не планируют отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса

Как бы студенты не хотели обратного, отменять зимнюю сессию оснований нет. Фото: pixabay

Как бы студенты не хотели обратного, отменять зимнюю сессию оснований нет. Фото: pixabay

Руководитель Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что зимняя сессия в университетах и институтах пройдет в плановом порядке.

О том, что ведомство не собирается отменять зимние экзамены, Фальков заявил в эфире радио «Комсомольская правда». Он отметил, что многие студенты, вероятно, были бы рады такому развитию событий, однако для переноса зимней сессии пока нет оснований. «Другой вопрос то, как она пройдет», — подчеркнул министр.

Отметим, что до 6 февраля включительно все высшие образовательные учреждения страны переведены на дистанционный формат работы. Соответственно, экзаменационный период также рекомендовано перевести в онлайн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у иностранных студентов ситуация обстоит несколько иначе: их могут отправить в академический отпуск из-за невозможности попасть в Россию.