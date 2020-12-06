В Москве полицейский выстрелили в подростка

Мужчина мог поступить таким образом от скуки.

Сотрудник ППС в Москве сегодня, 6 декабря, ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. Об этом сообщает РИАМО.

Все случилось на Судостроительной улице. 13-летняя девочка получила пулевое ранение колена и была госпитализирована. Позже выяснилось, что в нее выстрелил сотрудник правоохранительных органов. По предварительным данным, мужчине было скучно и таким образом он пытался развлечь себя. Отмечается, что полицейский был в штатском.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух пьяных подростков достали из Невы у Троицкого моста. Выбраться из воды им помог 27-летний, он как раз и вызвал скорую. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.