В Москве полицейский выстрелили в подростка

В Москве полицейский выстрелили в подростка
Полицейский выстрелил от скуки. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мужчина мог поступить таким образом от скуки.

Сотрудник ППС в Москве сегодня, 6 декабря, ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. Об этом сообщает РИАМО.

Все случилось на Судостроительной улице. 13-летняя девочка получила пулевое ранение колена и была госпитализирована. Позже выяснилось, что в нее выстрелил сотрудник правоохранительных органов. По предварительным данным, мужчине было скучно и таким образом он пытался развлечь себя. Отмечается, что полицейский был в штатском.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух пьяных подростков достали из Невы у Троицкого моста. Выбраться из воды им помог 27-летний, он как раз и вызвал скорую. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Москве полицейский выстрелили в подростка