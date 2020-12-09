В Туле предотвратили нападение на учебное заведение

К преступлению готовился 18-летний местный житель. Его уже задержали.

В Туле был задержан местный житель, который готовил вооруженное нападением. Его смогли остановить сотрудники Федеральной службы безопасности, об этом пишет РИА Новости.

У парня изъяли охотничье ружье, а также гаджеты, в которых содержались материалы об аналогичных преступлениях. В отношении 18-летнего гражданина возбудили уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения оружия.

Прочие обстоятельства инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФСБ задержала жителя Петербурга, неоднократно угрожавшего терактами. В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, сотрудники службы безопасности обнаружили внушительную коллекцию игрушек для взрослых. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.