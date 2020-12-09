В Туле предотвратили нападение на учебное заведение

В Туле предотвратили нападение на учебное заведение
В отношении парня возбудили уголовное дело. Фото: Pixabay

К преступлению готовился 18-летний местный житель. Его уже задержали.

В Туле был задержан местный житель, который готовил вооруженное нападением. Его смогли остановить сотрудники Федеральной службы безопасности, об этом пишет РИА Новости.

У парня изъяли охотничье ружье, а также гаджеты, в которых содержались материалы об аналогичных преступлениях. В отношении 18-летнего гражданина возбудили уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения оружия.

Прочие обстоятельства инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФСБ задержала жителя Петербурга, неоднократно угрожавшего терактами. В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, сотрудники службы безопасности обнаружили внушительную коллекцию игрушек для взрослых. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нападение тула фсб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировали более 2,6 тысяч нарушений правил парковки в ноябре
Эксперт Роспотребнадзора объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге
Шесть станций петербургского метро будут работать дольше обычного
Петербургские рестораторы и отельеры просят помощи у Путина
Депутаты ЗакСа призывают Беглова защитить исторический особняк от застройки
Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от искусственного интеллекта Миа
Ленобласть готова начать вакцинацию от COVID-19
Подростка, обвиняемого в стрельбе и драке на «Спасской», простили