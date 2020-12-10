Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных

Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных
Путин призвал не делать выводы об эффективности правоохранительной системы в целом, ориентируясь на подобные случаи. Фото: Россия 24

Президент России Владимир Путин считает, что следователи не имеют права вмешиваться в процедуру лечения заключенных — это прерогатива исключительно медиков.

Об этом глава государства заявил в четверг, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Одна из участниц дискуссии заметила, что следователи нередко вмешиваются в лечение заключенных и препятствуют вывозу людей в больницы на консультации или для проведения операций.

Путин подчеркнул, что только врачи могут определять, какое лечение необходимо пациенту, вне зависимости от его местонахождения. «Я помню, в Крестах был, посмотрел, там зубы драли без анестезии. Но слава богу, по-моему, ситуация там поменялась», — поделился президент. Он, однако добавил, что не стоит оценивать эффективность всей системы в целом, основываясь на подобных исключительных нарушениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поддержал идею создания суда по правам человека в России.

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