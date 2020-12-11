«Карта сопротивления», «красная черта» и откушенный нос: чем петербуржцам запомнилась уходящая неделя

Рестораторы воспротивились антиковидным ограничениям и сделали «карту сопротивления», депутаты утвердили исправленный закон «о наливайках», на Рубинштейна заработала платная парковка, но тут же нашлись нарушители, врачам пришлось пришивать петербуржцу нос, откушенный лошадью: эти и другие события в традиционном дайджесте Gazeta.SPb

Метро Петербурга перевели на зимний график работы

Петербургский метрополитен перешел на зимний график. Шесть конечных станций стали работать дольше обычного. Общее число поездов, курсирующих в непиковые часы, уменьшилось только на 10 составов. Интервал движения в периоды повышенной загруженности составляет в среднем 2,5 минуты, а в остальное время – 3,5 минуты.

Закон «о наливайках» исправили и утвердили

Петербургские депутаты в третьем чтении утвердили исправленный закон «о наливайках». Согласно документу, минимальная площадь зала обслуживания в заведениях, где можно заказать алкоголь, снижена до 20 квадратных метров. «Наливайки» в многоквартирных домах могут располагаться, только если их площадь превышает 50 квадратных метров. Измененный закон начнет действовать с 1 января следующего года. Пункт о 50 «квадратах» вступит в силу на год позже — 1 января 2022 года. Одобренный депутатами, исправленный закон направили на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.

«Карта сопротивления»

В начале недели городские бары ступили на тропу войны со Смольным — в Петербурге появилась так называемая «карта сопротивления». Она включала в себя больше 100 заведений, которые вопреки ограничениям намерены были продолжить работать в новогодние праздники.

Подобные ресторанные протесты пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуважением к людям и предупредил, что пандемия коронавируса подводит Петербург к «красной черте». Если наш город ее пересечет, то, по словам губернатора Александра Беглова, придется отменить плановую медицинскую помощь.

В четверг, 10 декабря, стало известно о закрытии «карты сопротивления» — власти обсудили с представителями сферы общепита смягчение антикоронавирусных ограничений. А вот академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко успел предложить открыть петербургские бары только для тех, кто переболел коронавирусом.

Платная парковка на Рубинштейна

В понедельник, 7 декабря, на одной из главных «барных» улиц Петербурга, Рубинштейна, начала работать платная парковка, рассчитанная на 104 автомобиля. И в первый же день местные жители заметили нарушителей: «второрядников», тех, кто закрывает номера или бросает авто на местах для инвалидов.

Откушенный нос

А в четверг, 10 декабря, СМИ облетела новость о том, что на углу Литейного проспекта и улицы Белинского лошадь откусила кусочек носа петербуржцу. Врачи пришили его, однако вероятность, что кожа приживется, невелика, всего 10%. Скорее всего, пострадавшему придется обратиться к пластическому хирургу.