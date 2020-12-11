В Кудрово задержали агрессивного мужчину, избившего прохожего железной трубой

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина избил местного жителя железной трубой. Полицейские задержали подозреваемого.

Инцидент произошел в среду, 9 декабря, у дома №3 по Каштановой аллее. В полицию поступило сообщение об обнаружении у подъезда избитого мужчины. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, с травмой головы и конечностей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, на следующий день стражи порядка 55-летнего подозреваемого.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали двоих из Тывы за избиение и резню на Мытнинской улице.