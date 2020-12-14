В Лужском районе девять спасателей тушили строящийся дом

В Лужском районе девять спасателей тушили строящийся дом
Пожарные оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Огонь охватил 60 квадратных метров строящегося дома.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 14 декабря, на территории садоводства Урожай в Дивенском массиве. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 1:41. К месту происшествия были направлены девять человек личного состава на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, справиться с огнем удалось за полтора часа. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные вывели любителя алкоголя из горящей квартиры во Всеволожске. По словам соседей, мужчина подвергает опасности других жильцов.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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