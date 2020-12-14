CNN уверяет, что Навального отравили сотрудники ФСБ

CNN уверяет, что Навального отравили сотрудники ФСБ
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram

К инциденту, уверяют авторы расследования, причастны 8 сотрудников ФСБ.

Издания The Insider, Bellingcat и CNN обвинили сотрудников ФСБ в отправлении Алексея Навального. В исследовании говорится, что первое покушение могло состояться в июле 2020 года – тогда жертвой чуть не стала супруга блогера Юлия.

Отмечается, что некоторые подозреваемые в преступлении имеют медицинское образование, кто-то из них якобы работал в университете, в котором разработали «Новичок». Журналисты пишут, что члены группы путешествовали вслед за Навальным и искали удобного случая, чтобы убить его.

Пока что российская сторона никак не комментировала расследование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Times сообщает о повторной попытке отравления Навального перед Берлином.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный отравление фсб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
CNN уверяет, что Навального отравили сотрудники ФСБ
Россияне смогут посетить Марокко
В центре Петербурга доставали пьяного мужчину из реки
Песков заверил, что нет планов вводить жёсткий карантин на Новый год
Тедеско может пропустить матч «Зенитом» из-за дисквалификации
Названы четыре симптома коронавируса для госпитализации
Пожар на Балтийском заводе ликвидирован
На Обуховской обороны иномарка врезалась в автомобиль и уехала с места ДТП