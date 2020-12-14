CNN уверяет, что Навального отравили сотрудники ФСБ

К инциденту, уверяют авторы расследования, причастны 8 сотрудников ФСБ.

Издания The Insider, Bellingcat и CNN обвинили сотрудников ФСБ в отправлении Алексея Навального. В исследовании говорится, что первое покушение могло состояться в июле 2020 года – тогда жертвой чуть не стала супруга блогера Юлия.

Отмечается, что некоторые подозреваемые в преступлении имеют медицинское образование, кто-то из них якобы работал в университете, в котором разработали «Новичок». Журналисты пишут, что члены группы путешествовали вслед за Навальным и искали удобного случая, чтобы убить его.

Пока что российская сторона никак не комментировала расследование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Times сообщает о повторной попытке отравления Навального перед Берлином.