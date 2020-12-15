В Ленобласти расследуют мошенничество при долевом строительстве в деревне Юкки

Следователи Ленинградской области расследуют обстоятельства особо крупного мошенничества при строительстве многоквартирных домов ЖСК «Черничная поляна» в деревне Юкки Всеволожского района.

По информации правоохранителей, в период с января 2013-го по декабрь 2019 года застройщик, путем обмана, заключил с дольщиками договоры о внесении пайков на строительство жилых комплексов «Черничная поляна». Однако получив средства, преступники скрылись, не выполнив обязательств.

Таким образом мошенники обманули 240 человек, сумма ущерба, однако, не озвучивается. Следствие активно работает с пострадавшими — так, глава следственного управления СК России по Ленобласти Сергей Сазин лично обсудил ситуацию с инициативной группой дольщиков. Продолжается установление и розыск лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга взыскали в пользу семейной пары, также обманутой недобросовестным застройщиком, 13,6 млн рублей компенсации.