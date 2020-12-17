Группа «Аквилон» строит на намыве Васильевского острова новый ЖК класса «бизнес-лайт» «Аквилон ZALIVE»

Бытует мнение, что на намывных территориях Васильевского острова практически невозможно приобрести доступное жилье. На самом деле покупка недвижимости в этом новом и развивающемся районе со статусом «престижный» — не привилегия бизнес-элит, а реальный шанс обзавестись собственными квадратными метрами по приятным ценам.

Васильевский остров всегда считался одним из элитных районов с развитой инфраструктурой, большим количеством учебных заведений, бизнес-центров и различных точек притяжения горожан. Сейчас здесь становится тесновато, поэтому власти города намерены расширять территорию. К ним присоединились ведущие девелоперы и застройщики, а также Сбербанк, планирующий возвести на намыве свою штаб-квартиру.

Проект, заявляют в правительстве Петербурга, предполагает совместное развитие современного инновационного квартала: кроме пространств с высокотехнологичными рабочими местами здесь появятся площадки для междисциплинарных коммуникаций, а также современные прогулочные и спортивные зоны. На разработку концепции планируется объявить международный конкурс.

Тем временем расширенной зоной острова уже давно интересуется ГК «Renaissance». В планах компании — строительство на намыве торгового комплекса площадью 80 тыс. кв. метров. В проект, по сообщениям СМИ, хотят вложить 150 млн долларов. Но стартует он тогда, когда здесь появятся больше жилых домов. Кроме того, известно, что ретейлер «О’кей» приобрел на намыве более 3 Га земли для строительства крупнейшего ТРЦ.

Локация будет востребована, а цены на недвижимость здесь — только расти, считают эксперты. Не секрет, что намывные территории Васильевского острова близки к центру Петербурга и Западному скоростному диаметру (ЗСД). Кроме того, город планирует построить рядом с пассажирским портом «Морской фасад», а также на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока станции метро. В Генеральный план заложено развитие дорожной сети и создание развязки, а также хвойного парка от «Студии 44» Никиты Явейна.

На намыве реализованы уже три девелоперских проекта: ЖК «Golden City» от Glorax Development, ЖК «Гавань капитанов» от «Лидер Групп» и ЖК «Морская набережная»от «Группы ЛСР». К ним с проектом «Аквилон ZALIVE» присоединилась группа «Аквилон», которая недалеко от станции метро «Приморская» и всего в 500 метрах от берега Финского залива строит жилой комплекс класса «бизнес-лайт». Все преимущества намывных территорий — начиная от близости к историческим частям Васильевского острова и Петербурга, а также к ЗСД, позволяющему быстро добраться до юга и севера города, КАДа и «Пулково», до современной инфраструктуры, включая новые станции метро, большого парка у дома и красивых закатов над морем, по мнению директора группы «Аквилон» Виталия Коробова, делают эту локацию престижной для жизни и привлекательной для инвестиций.

Новый жилой комплекс «Аквилон ZALIVE» — это пять тринадцатиэтажных домов общей площадью 156 тыс. кв. метров, школа на 400 учеников в большом внутреннем дворе, два встроенных детских сада на 80 мест каждый, некоммерческий детский клуб «Аквилон Kids» в одном из корпусов, многоэтажный паркинг на 669 мест, подземный паркинг на 225 мест, а также такие нужные помещения, как колясочные и сити-боксы, кафе, супермаркеты и прочие предприятия обслуживания.

Что касается квартир, то в них, по данным пресс-службы компании «Аквилон», установят широкоформатные окна — для лучшей инсоляции помещений на 30% увеличены проемы, а для безопасности детей оборудованы специальные защитные замки. В числе других преимуществ потолки высотой от 2,7 м, предчистовая отделка «white box», а также возможность заказать чистовую в одном из трех цветовых стилей и даже «умные» системы управления домом «inHOME» (благодаря которым можно контролировать и заказывать через мобильное приложение коммунальные услуги).

«Жильцы смогут с легкостью вызвать сантехника или электрика, оплатить ежемесячные счета от УК, проверить динамику расхода ресурсов, принять участие в голосовании общего собрания собственников», — пояснили в пресс-службе компании «Аквилон» и добавили, что «inHOME» синхронизирована с датчиками протечек, дыма, открытия дверей и расхода коммунальных ресурсов, а также имеет функцию дистанционного перевода квартиры в режим энергосбережения или режим «никого нет дома».

У самих домов будут светло-пепельные фасады с терракотовыми и графитовыми архитектурными акцентами. Окна большинства квартир первой очереди будут смотреть на запад, что позволит жильцам любоваться заливом и закатами. Визитной карточкой ЖК «Аквилон ZALIVE» станет «Зеленая набережная» — 300-метровая пешеходная аллея с зонами отдыха, двумя цветочными островками и дизайнерским освещением. Проект благоустройства и озеленения территории разработан студией DEREVO PARK.

Сейчас на рынок выведена первая очередь «Аквилон ZALIVE». В ее рамках будут построены три жилых корпуса на 1 768 квартир с классической европейской планировкой площадью от 22 до 85 кв. метров. Продажи стартовали 11 декабря. Минимальная цена — 4 млн рублей. Учитывая пониженную ипотечную ставку, такое предложение можно считать выгодным вложением средств как в собственное жилье, так и для перепродажи. Отметим, что для покупки квартиры в ЖК «Аквилон ZALIVE» понадобится эксроу-счет. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2023 года.