Жительница Мурино заявила в полицию на свою дочь из-за ненадлежащего воспитания внучек

Жительница Мурино заявила в полицию на свою дочь из-за ненадлежащего воспитания внучек
В настоящее время проверка по данному факту продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

Полиция Ленинградской области проверяет информацию, поступившую от жительницы Мурино 13 декабря 2020 года.

Женщина пожаловалась на свою 37-летнюю дочь, которая проживает в квартире-студии вместе с двумя дочками, 14 и 9 лет. Бабушка детей объяснила, что сама занимается ими, тогда как их мать ведет асоциальный образ жизни и часто избивает девочек, которые вследствие конфликтов вынуждены уходить из дома и сидеть в подъезде.

Правоохранители оперативно отреагировали на заявление женщины и передали детей медикам, которые диагностировали у них множественные ссадины. Сами девочки также выразили желание остаться с бабушкой. Кроме того, полицейские выяснили, что нерадивая мать уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономическая полиция Петербурга проводит проверку по делу «Теневых банкиров».

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