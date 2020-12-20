В Госдуме предложили платить зарплату за материнство

Депутат считает, что такие меры помогут повысить рождаемость. Фото: рixabay

Депутат считает, что такие меры помогут повысить рождаемость. Фото: рixabay

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин предложил ввести регулярные выплаты для женщин, которые занимаются воспитанием детей.

По мнению парламентария, «заработная плата мам» может способствовать повышению рождаемости в стране, передает портал Ura.ru. Шеин также считает необходимым регулярно поддерживать выплатами семьи с детьми, которые находятся в тяжелом финансовом положении.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу коллеги. Депутат заявил, что российские семьи тратят внушительные суммы на содержание. Он считает, что выплачивать пособия на ребенка можно до достижения им совершеннолетия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как получить обещанные президентом Путиным новогодние детские выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет.