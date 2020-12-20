В Понтонном мигрант надругался над 13-летней школьницей

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: pixabay

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: pixabay

В коммунальной квартире в поселке Понтонный Колпинского района Северной столицы 34-летней гражданин Киргизии надругался над пятиклассницей.

Девочка проживает в одной из комнат коммуналки вместе с мамой. В субботу, 19 декабря, когда женщина была на работе, к школьнице заглянул сосед-мигрант. Как рассказала пострадавшая, он совершил развратные действия и покинул квартиру. Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам.

Отметим, что в тот день в отношении злоумышленника уже составили административный протокол за мелкое хулиганство. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье «Насильственный действия сексуального характера». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе парикмахер надругался над 12-летней клиенткой.