Белоруссия стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V»

"Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси, так же как и их российские коллеги, высоко оценили безопасность и эффективность вакцины "Спутник V", созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Фото: sputnikvaccine.com

"Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси, так же как и их российские коллеги, высоко оценили безопасность и эффективность вакцины "Спутник V", созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Фото: sputnikvaccine.com

В понедельник, 21 декабря, стало известно, что Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», разработанной центром Гамалеи.

На данный момент, как информирует Российский фонд прямых инвестиций, ведется работа по локализации производства препарата на территории Республики Беларусь. Ожидается, что уже в первом квартале 2021 года стартует выпуск вакцины на территории Белоруссии.

Добровольная вакцинация в рамках клинического исследования «Спутника V» началась в Белоруссии 1 октября. Участниками исследования, проводимого при поддержке РФПИ, стали 100 человек в 8 медучреждениях. Глава Фонда Кирилл Дмитриев отмечает, что регистрация российской вакцины в Белоруссии и локализация её производства позволит ускорить масштабы иммунизации населения и защитить здоровье граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре перечислили правила, которые необходимо соблюдать после вакцинации от COVID-19.