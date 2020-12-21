Доктор Мясников заявил о бессмысленности закрытия границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался по поводу недавно обнаруженного в Британии нового штамма коронавируса, который является более заразным, чем уже известные.

По словам специалиста, в том, что новый штамм распространяться быстрее предыдущих, нет ничего удивительного. Проходя через массы людей и их иммунную систему, вирус мутирует естественным путем, и, хотя при этом он становится быстрее, его воздействие, наоборот, слабеет, объяснил Мясников в своем Telegram-канале.

Кроме того, медик убежден, что созданные на сегодняшний день вакцины окажутся эффективными и против этого штамма SARS-CoV-2. Врач также указал на бессмысленность закрытия границ с Великобританией, поскольку вирус наверняка уже распространился за переделами страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения оценили летальность от нового штамма коронавируса.