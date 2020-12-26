Леус: В Петербурге наблюдается обратный ход температуры

Остается надеяться, что снежный Петербург останется таковым и в новогоднюю ночь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Остается надеяться, что снежный Петербург останется таковым и в новогоднюю ночь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 26 декабря, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус традиционно поделился прогнозом на день и рассказал о текущих погодных условиях в Северной столице.

По словам синоптика, Санкт-Петербург сейчас находится в холодной тыловой части циклона «Грета», постепенно уходящего на юго-восток, — именно этот циклон принес в город снегопады и заметное похолодание. Кроме того, сегодня в Северной столице наблюдается редкое погодное явление — обратный ход температуры. Вместо привычного повышения в дневное время столбик термометра, наоборот, понижается, рассказал Леус.

Так, в днем температура воздуха в Петербурге составит -3…-5 градусов, а к вечеру станет холоднее до -6…-8 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица еще до окончания года выполнила норму осадков за 2020-й.