Япония вводит полный запрет на въезд в страну для иностранцев

В субботу, 26 декабря, правительство Японии объявило о временном запрете на въезд в страну для всех иностранных граждан.

Данная мера распространяется в отношении граждан любой из стран мира и будет действовать с 28 декабря 2020 года до 31 января следующего. Кроме того, жители Японии, которым необходимо поникнуть страну для краткосрочных рабочих поездок вновь должны будут по возвращению проходить двухнедельный карантин. Раньше этого не требовалось.

Также японцы, возвращающиеся из стран, где подтверждены случаи заражения новым штаммом, должны предоставить при въезде отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до прибытия в Японию. Напомним, что недавно новый «британский» штамм SARS-CoV-2 выявили на территории Японии у пяти граждан, приехавших из Соединенного Королевства. Все пятеро находятся на карантине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «британский» штамм может привести к росту госпитализаций и смертей от COVID-19.