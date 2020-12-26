Стало известно, какие продукты лучше не хранить в холодильнике

Длительное хранение в холодильнике также вредит тропическим фруктам, таким как папайя, личи или бананы. Помидоры, огурцы и другие овощи также портятся в холодильнике быстрее, чем при хранении на свежем воздухе. Фото: pixabay

Длительное хранение в холодильнике также вредит тропическим фруктам, таким как папайя, личи или бананы. Помидоры, огурцы и другие овощи также портятся в холодильнике быстрее, чем при хранении на свежем воздухе. Фото: pixabay

Пользователь китайского мессенджера WeChat рассказал, какие продукты не стоит хранить на полке холодильника.

Оказывается, все листовые овощи, — такие как капуста, шпинат, салат, зеленые лук и т. д., — теряют свои полезные и вкусовые свойства, длительное время находясь в холодильнике. Помимо прочего, от них начинает исходить неприятный запах, распространяющийся и на другие продукты.

Листовые овощи автор статьи советует съедать сразу после покупки либо хранить за пределами холодильника в температура 0…+4 градуса — к примеру, за окном или на балконе в полиэтиленовом пакете. Также можно продлить срок жизни листовых овощей, срезав корни и поместив сами листья в небольшие емкости с водой. Длительное хранение в холодильнике также вредит тропическим фруктам, таким как папайя, личи или бананы. Помидоры, огурцы и другие овощи также портятся в холодильнике быстрее, чем при хранении на свежем воздухе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты помогут защититься от тяжелой формы COVID-19.