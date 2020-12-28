Россиян предупреждают о «новогодней» схеме кражи денег

Мошенники пользуются тем, что многие интернет-пользователи не задумываются о кибербезопаности. Фото: pixabay

Мошенники пользуются тем, что многие интернет-пользователи не задумываются о кибербезопаности. Фото: pixabay

Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие личный банковский кабинет, где просят доверчивых пользователей ввести свои данные. После этого преступники снимают все средства со счета жертвы.

На новый способ мошенничества пожаловались клиенты сразу нескольких крупных российских кредитно-финансовой организации. Телефонные аферисты продвинулись дальше в своих преступных схемах: неизвестные звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудником банка и рассказывают о выгодных продуктах, — к примеру, вкладах с повышенной доходностью.

После этого заинтересованному пользователю присылают ссылку, ведущую якобы на страницу его личного кабинета в банке. Вводя свой логин и пароль, человек буквально дает преступникам доступ к своему аккаунту, пишет «Коммерсантъ». При этом, согласно данным агентства BrandMonitor, в 2020 году россияне отдали мошенникам 150 млрд рублей, из которых 66 — лжебанковским сотрудникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, из каких городов чаще всего звонят мошенники.