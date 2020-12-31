Данные о прививках россиян предложили вносить в паспорта

Первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко вносить во внутренние и заграничные паспорта граждан информацию о прививках.

В официальным запросе политика отмечается, что сейчас вопрос документальной фиксации факта вакцинации от COVID-19 является актуальным во всем мире. Однако некоторые считают выдачу «иммунных паспортов» нарушением этических законов. При этом во время открытых границ возникает опасность повторного всплеска пандемии, если человек не вакцинирован, соответственно, данную информацию необходимо знать.

По словам Петрова, вносить данные о прививках в паспорта граждан является наименее затратным и наиболее эффективным вариантом «паспорта вакцинированного», поскольку эти документы являются основными при перемещении на большие расстояния. В дальнейшем к информации от прививке от COVID-19 можно добавить данные и о другие прививках, — к примеру, обязательных при посещении экзотических стран.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет.