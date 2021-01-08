На Каменноостровском вор по строительным «лесам» забрался в две квартиры и вынес оттуда вещи на 10 млн рублей

В Петроградском районе Северной столицы вор пробрался в две квартиры. Суммарный материальный ущерб, нанесенный хозяевам, превышает 10 млн рублей.

От рук злоумышленника пострадали две квартиры в доме №1-3 по Каменноостровскому проспекту. Вор использовал в качестве «подспорья» строительные леса. По ним он забрался наверх и, отжав стеклопакеты, влез в две квартиры на 4 и 5 этажах. Из первой ему удалось вынести вещи на 3 млн рублей, а во второй преступник «поживился» на 7,5 млн рублей.

В четверг, 7 января, как сообщили gazeta.spb.ru в правоохранительных органах, подозреваемого удалось задержать. Его поместили в изолятор временного содержания, а часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле гостиницы «Россия» у туриста из Курской области угнали внедорожник за 4 миллиона рублей.