На месте схода лавины под Норильском нашли живыми шесть человек

На месте схода лавины под Норильском нашли живыми шесть человек
Место происшествия. Фото: Pr Scr Telegram / https://t.me/zhitvnorilske

В пятницу, 8 января, в районе горнолыжного курорта под Норильском сошла лавина. Под лавину попали пять домов, в которых находились люди.

Четырех человек нашли живыми. Еще двое смогли выбраться сами. В руководстве комплекса рассказали, что лавина накрыла территорию в 300 «квадратов», сообщает ТАСС.

Есть угроза повторного схода лавины. Сейчас принимаются меры безопасности. На месте происшествия работают 200 человек и 18 единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.

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