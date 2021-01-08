После схода лавины под Красноярском нашли подростка 14 лет

После схода лавины под Красноярском нашли подростка 14 лет
Место происшествия. Фото: Pr Scr Telegram / https://t.me/zhitvnorilske

Под снежным завалом после схода лавины в Норильске нашли подросток 14 лет.

Он подаёт признаки жизни, но его состояние вызывает у оперативных служб опасения, сообщает Telegram-канал «112».

В пятницу, 8 января, в районе горнолыжного курорта под Норильском сошла лавина. Под лавину попали пять домов, в которых находились люди. Ведутся поиски людей, оказавшихся под снегом.

Есть угроза повторного схода лавины. Сейчас принимаются меры безопасности. На месте происшествия работают 200 человек и 18 единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красноярский край лавина норильск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Олимпийский чемпион о спортсменах в Госдуме: ««Я бы их всех повыгонял»
После схода лавины под Красноярском нашли подростка 14 лет
Байден заявил, что Трамп не способен выполнять обязанности президента
У Сенной площади прорвало трубу. Движение по Московскому проспекту перекрыто
На месте схода лавины под Норильском нашли живыми шесть человек
На Невском собрался паровозик из трех машин
В Великобритании проводят экстренную вакцинацию медицинских работников
В США не планируют обвинять Трампа в подстрекательстве к захвату Капитолия