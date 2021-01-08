После схода лавины под Красноярском нашли подростка 14 лет

Под снежным завалом после схода лавины в Норильске нашли подросток 14 лет.

Он подаёт признаки жизни, но его состояние вызывает у оперативных служб опасения, сообщает Telegram-канал «112».

В пятницу, 8 января, в районе горнолыжного курорта под Норильском сошла лавина. Под лавину попали пять домов, в которых находились люди. Ведутся поиски людей, оказавшихся под снегом.

Есть угроза повторного схода лавины. Сейчас принимаются меры безопасности. На месте происшествия работают 200 человек и 18 единиц техники.

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