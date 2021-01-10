Премьер Эстонии исключил возможность присоединения к России

Эстонские оппозиционные депутаты выдвинули инициативу о проведении референдума по присоединению страны к России. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что это невозможно.

Политик написал в своем Facebook, что «Эстония является независимой и суверенной демократической республикой», в которой высшая государственная власть принадлежит только народу. Ратас также выразил надежду, что глава государства, Керсти Кальюлайд, также выступит против этой инициативы.

Отметим, что авторами законопроекта стали депутаты Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон. Впоследствии они отозвали свое предложение, отметив, что выступили с таковым, чтобы подчеркнуть абсурдность референдума о браке. Провести его предложили в декабре 2020 года, чтобы ответить на вопрос: должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России.