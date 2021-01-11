Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 500 тысяч гостей

Рождественская ярмарка в этом году, по словам Беглова, получилась "интересной, красивой и востребованной". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Рождественская ярмарка в этом году, по словам Беглова, получилась "интересной, красивой и востребованной". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

С 19 декабря по 10 января 15-ю Рождественскую ярмарку в Северной столице посетили более полумиллиона человек. В соцсетях опубликовано около 1 млн фотографий с праздничных гуляний.

В общей сложности, участниками ярмарки стали 120 торговых павильонов, из них 35 — уличные кафе. Рождественский маркет также разместился в общественном пространстве «Никольские ряды». Подвел итоги ярмарки губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания в понедельник, 11 января. Он подчеркнул, что мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарных требований.

Кроме того, все массовые праздничные мероприятия, — ледовый спектакль для детей «Снежная королева», концерт «Карнавальная ночь у Певческого моста», фестиваль света «Рождественская звезда», — удалось успешно перенести в онлайн-формат. В соцсетях и по телевидению трансляции посмотрели более 300 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 января в Петербурге вновь открылись музеи и зоопарк.