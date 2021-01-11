В Индонезии назвали одну из версий крушения Boeing 737

Самолет мог разбиться при ударе об воду. Фото: pixabay.com

Самолет мог разбиться при ударе об воду. Фото: pixabay.com

По предварительным данным, самолет разбился при ударе о воду.

Пассажирский Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января. Он пропал с радаров почти сразу после вылета из аэропорта Джакарты. Оказалось, что причиной стало падение в воду у острова Лаки. На борту находились 62 человека.

На данный момент непонятно, почему так произошло. Некоторые специалисты считают, что трагедия случилась из-за неблагоприятных погодных условий. Одной из версий является, что самолет разбился при ударе о воду. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии.

Отмечается, что если бы все произошло в воздухе, то обломки разбросало бы по большей площади.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет из Краснодара в Петербург вылетел после 11-часовой задержки. Пассажиры не могли попасть в Северную столицу из-за плохих погодных условий.