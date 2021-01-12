В организме пациентки ученые нашли 18 мутаций коронавируса

Россиянка полгода болела коронавирусом. За это время у нее в организме развилось в организме 18 мутаций COVID-19. Об этом сообщается в опубликованном препринте с описанием этого случая.

Сообщается, что 47-летняя женщина со злокачественной лимфомой заразилась коронавирусом весной прошлого года.

До осени её мазки показывали положительный результат.

Исследователи сравнили мазки, взятые у пациентки весной и в конце лета. Они обнаружили много новых мутаций. Причем две оказались идентичны тем, что ранее нашли у норок в Дании.

Скорее всего, мутации развились из-за длительного нахождения вируса в одном организме, полагают ученые.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский сказал, что более заразный британский вариант вируса (VOC-202012/01), предположительно, изначально тоже появился в организме иммуносупрессированного пациента.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.