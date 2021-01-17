РФПИ опроверг отказ Бразилии регистрировать вакцину «Спутник V»

В случае успешной регистрации вакцины в Бразилии, до конца года туда поставят 150 млн доз "Спутника V". Фото: sputnikvaccine.com

В случае успешной регистрации вакцины в Бразилии, до конца года туда поставят 150 млн доз "Спутника V". Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Бразилия не отказывалась от ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», а лишь запросила дополнительную информацию по препарату.

Сообщения об отказе страны регистрировать российскую вакцины появились ранее в ряде СМИ. В РФПИ подчеркнули, что все данные, запрошенные Бразилией, будут предоставлены государству в ближайшее время. Подобную процедуру в фонде назвали «стандартной».

Напомним, что по словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, соглашение с Бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica включает в себя поставку 150 млн доз «Спутника V» до конца 2021 года. Бразилия — третья в мировом рейтинге по количеству заражений коронавирусом (8,5 млн человек) и вторая по числу смертей от COVID-19 (209 тысяч человек).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что третья российская вакцина от коронавируса, разработанная в центре имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот уже в марте.