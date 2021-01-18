За неделю число обращений пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 64%

За неделю число обращений пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 64%
Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди жителей Северной столицы резко возросла за последнюю неделю. Число обращений пациентов с подтвержденным COVID-19 выросло в этот период на 64%.

В общей сложности, в течение недели к медикам обратились 21 473 человека, получившие положительный результат теста на коронавирус. Количество выздоровевших пациентов, однако, также возросло — за семь дней вылечились более 20,7 тысяч петербуржцев, свидетельствуют данные Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением ковида.

Таким образом, по итогам недели общее число активных больных коронавирусом в Северной столице снизилось на 5,4%. Госпитализировали на 3,1% меньше пациентов, чем во 2-ю неделю года ранее. Сегодня, в первый день 4-й календарной недели, динамика снижения числа госпитализаций сохраняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность среди петербуржцев по итогам 2020 года выросла на 22,9%.

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