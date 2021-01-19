«Британский» штамм COVID-19 может стать основным в России

«Британский» штамм COVID-19 к марту может стать основным в России. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщает РИА «Новости».

Первый случай «британского» штамма коронавируса обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании. Об этом стало известно 10 января.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.