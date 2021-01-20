В Петербурге тест на коронавирус сдали 26700 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 26700 человек.

Об этом сообщили утром 20 января в администрации Петербурга. Обработано 4845 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1179 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения, выздоровело 3 002 026 пациентов, умерли 66 623 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.