В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали 30 741 человек

В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали 30 741 человек
Помимо прочего, в 54 петербургских поликлиниках сейчас трудятся 58 студентов, помогающих врачам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией. Фото: pixabay

По данным Смольного на 10:00 28 января в Петербурге за сутки прошли обследование на коронавирусную инфекцию 30 741 человек.

Кроме того, за это время поступило 3 615 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по коронавирусу. Также на портале #мывместе с 5 октября зарегистрировались 1 183 добровольца, из которых прошли обучение и получили аккредитацию 1 038 человека. Всего поступило 4 602 заявки на волонтерство.

С начала октября активисты помогли 151 400 горожанам получить гуманитарную помощь. Помимо этого, 183 автомобилиста в рамках проекта «Подвези врача» отвозят медиков на вызовы. За время действия программы врачи и водители успели посетить 7 294 адреса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общее количество заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 миллионов человек.

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