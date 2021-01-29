Ученые нашли причины невосприимчивости людей к COVID-19

Ученые из США выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции, и рассказали об основных механизмах формирования иммунитета против COVID-19.

Согласно опубликованному в журнале Science исследованию, когда вирусы проникают в клетки-хозяева, они запускают клеточные механизмы для саморепликации. Благодаря этому они могут распространяться дальше на самые восприимчивые клетки.

Для борьбы с вирусом иммунная система «включает» врожденные иммунные реакции, такие как воспаление. Они в свою очередь активизируют адаптивную иммунную систему.

Невосприимчивым к ковиду людям, скорее всего, в борьбе с инфекцией помогают Т- и В-клетки, играющие важную роль при противодействии организма новым вирусам. Ученые считают, что иммунный ответ на коронавирус может зависеть от того, встречались ли эти люди с другими человеческими коронавирусными инфекциями, которые могли проявляться в виде обычной простуды.

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