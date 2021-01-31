На Пионерской площади начались задержания

На Пионерской площади начались задержания
Незаконная акция переместилась к ТЮЗу. Фото: Gazeta.SPb

Организаторы несогласованный акции в Петербурге из-за перекрытого Невского проспекта перенесли место проведения митинга.

На Пионерской площади возле ТЮЗа людей становится все больше. Протестующие требуют отпустить оппозиционера Алексея Навального. На Пионерскую площадь приехали ОМОН и полиция. Начались задержания.

Движение по центральным улицам, а также по мостам ограничили. Общественный транспорт пустили в объезд. У пешеходов начали проверять документы при попытке выйти на Невский проспект и Дворцовую площадь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того, как организаторы несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге объявили о смене места сборов, правоохранители рванули к ТЮЗу.

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На Пионерской площади начались задержания