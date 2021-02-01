С 1 февраля россиянам запрещено материться в социальных сетях

За невыполнение требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. Фото: pixabay

За невыполнение требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. Фото: pixabay

С 1 февраля 2021 года в России начали действовать поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают социальные сети удалять публикации с обсценной лексикой.

Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы в конце декабря 2020 года. Помимо сообщений с матерными словами к публикации запрещаются материалы, содержащие данные гостайне, призывающие к насилию или терроризму или пропагандирующие их, а также статьи об изготовлении и использовании наркотиков, экстремистские материалы и другие категории высказываний.

Под запрет попадают и призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символом, а также неприличные сообщения, «оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность». Сайты с суточной посещаемостью более 500 тысяч человек обязаны мониторить подобные записи и удалять их в течение суто с момента публикации, иначе им грозит штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запретили продавать через интернет табачную продукцию.