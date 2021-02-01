С 1 февраля россиянам запрещено материться в социальных сетях

С 1 февраля 2021 года в России начали действовать поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают социальные сети удалять публикации с обсценной лексикой.
Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы в конце декабря 2020 года. Помимо сообщений с матерными словами к публикации запрещаются материалы, содержащие данные гостайне, призывающие к насилию или терроризму или пропагандирующие их, а также статьи об изготовлении и использовании наркотиков, экстремистские материалы и другие категории высказываний.
Под запрет попадают и призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символом, а также неприличные сообщения, «оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность». Сайты с суточной посещаемостью более 500 тысяч человек обязаны мониторить подобные записи и удалять их в течение суто с момента публикации, иначе им грозит штраф.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запретили продавать через интернет табачную продукцию.