Стало известно о первом случае потери зрения из-за коронавируса

Британские медики выявили первый случай потери зрения в при коронавирусе. Об этом сообщается в научном журнале Cureus.

54-летняя жительница Великобритании заразилась коронавирусом. У нее не было хронических заболеваний, но несмотря на это она переносила болезнь тяжело. Её даже подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Женщине назначили антибиотики, которые дали положительный эффект.

После КТ стало ясно, что из-за поражения затылочной доли головного мозга у пациентки корковая слепота. Позже ее состояние улучшилось, она начала различать формы и цвета, однако нарушения зрения по-прежнему очень серьёзные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжаются обследования местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки тесты на инфекцию сдал 12 771 местный житель. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за сутки петербуржцы 2385 раз обратились в службу «122», чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусом.