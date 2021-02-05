Семь отечественных знаменитостей почтенного возраста, которым удалось побороть коронавирус

За последние месяцы участились случаи госпитализации уже немолодых артистов. Gazeta.SPb рассказывает о тех из них, кому посчастливилось выиграть схватку с опасным недугом.

4 февраля стало известно, что справиться с ковидом получилось у 86-летней Алисы Фрейндлих. Сейчас народная артистка СССР находится в медучреждении, отпустить домой к родным ее планируют в ближайшее время.

«Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем», — отметили в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.

Напомним, что Алису Фрейндлих 25 декабря доставили в клиническую больницу №122 имени Л.Г. Соколова в Петербурге. Долгое время актриса получала кислородную поддержку в реанимационной палате. 26 января ее перевели в лечебное отделение.

Коллегу Фрейндлих по театру — 86-летнего Олега Басилашвили — выписали из больницы 9 января. Народный артист СССР продолжил восстанавливаться в домашних условиях. Дочь актера — Ксения — рассказывала РБК, что Олега Валериановича положили в медучреждение по рекомендации врачей, опасавшихся за здоровье пациента из-за его возраста. Он получил «всю необходимую терапию», хотя после выявления вируса чувствовал себя хорошо.

8 февраля Народной артистке РФ Ирине Муравьевой исполнится 72 года. Свой День рождения она наверняка отпразднует в кругу близких ей людей. Актриса болела коронавирусом не так тяжело, как об этом сообщали ранее. Отмечается, что она лечилась дома под контролем врачей и до самого выздоровления соблюдала режим самоизоляции. Сейчас Муравьева уже играет в спектаклях.

Противостоять Covid-19 смогла и 82-летняя Лия Ахеджакова. О госпитализации Народной артистки РФ стало известно в начале января. Новость подтвердил ее продюсер. В интервью ТАСС он отметил, что лечение проходило не в реанимации, а в обычной палате.

На петербургскую сцену после вынужденного перерыва в несколько месяцев из-за заражения коронавирусом вернулся 90-летний Иван Краско. По словам актера, болезнь одолела его в пик усталости.

«Поймал он меня, этот коронавирус, когда я отыграл в театре в начале октября — сначала творческий вечер на Малой сцене, а потом «Тише, афиняне!», где я Сократ», — признался он в интервью ТАСС.

По словам Краско, болезнь протекала у него в легкой форме, но после выздоровления он был в «нулевом состоянии», а по возвращении домой после санатория бессилие стало проходить.

В начале января из госпиталя после Covid-19 выписали знаменитую пару — 91-летнего композитора Александру Пахмутову и ее 92-летнего мужа — поэта-песенника Николая Добронравова. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя артистки, в декабре 2020 года супруги обследовались в платной клинике в Барвихе, у них обнаружили Covid-19. По мнению знакомых четы, именно в медучреждении супруги заразились коронавирусом, после чего их положили в Центральную клиническую больницу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о звездах, чьи жизни унес коронавирус.