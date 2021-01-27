Знаменитости, которые покинули нас из-за ковида

Знаменитости, которые покинули нас из-за ковида
Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Актер театра и кино Юрий Лахин скончался после заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 27 января. Gazeta.SPb рассказывает еще о нескольких звездах — отечественных и зарубежных — которых забрал опасный недуг.

68-летний Юрий Лахин почувствовал себя плохо еще в конце 2020 года. 5 декабря его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. А 30 декабря после ухудшения самочувствия артиста перевели на ИВЛ. Спасти его медикам, к сожалению, не удалось. Напомним, что Юрий Лахин снимался в таких сериалах, как «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов» и «Громовы», а последней его работой стала роль журналиста Херфера в «Зорге» Сергея Гинзбурга.

Юрий Лахин. Фото: кадр сериала «Ликвидация»

В начале декабря от Covid-19 на 72-м году жизни умер советский и российский актер Борис Плотников. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, артист неделю находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Напомним, Борис Плотников служил в Свердловском ТЮЗе, Московском театре сатиры, Центральном академическом театре Советской Армии и труппе МХТ имени Чехова. В 1976 году он дебютировал в кино. Среди картин с его участием «Дикая охота короля Стаха», «Дульсинея Тобосская», «Собачье сердце» и многие другие.

Борис Плотников. Фото: кадр фильма «Собачье сердце»

В начале января не стало Владимира Коренева, сыгравшего главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия». По словам дочери артиста, перед смертью он лежал с коронавирусом в «красной зоне». Отметим, что 20 июня народный кумир отпраздновал 80-летие. Несмотря на то, что Коренева на всю страну прославил его романтический персонаж с трагической судьбой, способный дышать под водой, сам он больше считал себя театральным актером. Так, Московскому драматическому театру имени Станиславского он посвятил более 60 лет своей жизни.

Владимир Коренев. Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»

Ушел из жизни заслуженный артист России Александр Самойлов. Ему было 68 лет. У него также диагностировали коронавирус и в ноябре подключили к аппарату ИВЛ. Самойлов был задействован сразу в двух мхатовских премьерах, показы которых планировались в конце 2020 и начале 2021 года. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был исполнить роль юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса. Актер снялся в более чем 40 фильмах и сериалах. Самые известные проекты с его участием — картины «Две судьбы», «След» и «Глухарь».

Александр Самойлов. Фото: Кадр из фильма

14 января не стало художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом. Ему было 72 года. До этого он проходил терапию дома. Грачевский известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди наград — ордена Почета и Дружбы.

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

21 января в возрасте 90 лет умер легендарный французский каскадер, постановщик трюков и актер Реми Жюльен. Причиной тому стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Отметим, что как кинокаскадер Жюльен дебютировал в фильме «Фантомас» 1964 года. За долгую карьеру он успел поработать над сотнями проектов, в частности ставил трюки для «бондианы», комедий с Луи Де Фюнесом, картины «Укол зонтиком» и т.д.

Реми Жюльен. Фото: скриншот постав в Instagram

Накануне Нового года, 31 декабря, Covid-19 унес жизнь 94-летнего французского актера и режиссера Робера Оссейна, известного российскому зрителю по роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике. Также он сыграл в более чем 100 кинофильмах, среди которых «Профессионал», «Антарктическая повесть» и «Отверженные».

Робер Оссейн. Кадр из фильма «Анжелика — маркиза ангелов»

Напомним, что в Северной столице продолжает увеличиваться количество летальных исходов от коронавируса. За сутки болезнь забрала жизни 70 петербуржцев.

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