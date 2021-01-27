Знаменитости, которые покинули нас из-за ковида

Актер театра и кино Юрий Лахин скончался после заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 27 января. Gazeta.SPb рассказывает еще о нескольких звездах — отечественных и зарубежных — которых забрал опасный недуг.

68-летний Юрий Лахин почувствовал себя плохо еще в конце 2020 года. 5 декабря его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. А 30 декабря после ухудшения самочувствия артиста перевели на ИВЛ. Спасти его медикам, к сожалению, не удалось. Напомним, что Юрий Лахин снимался в таких сериалах, как «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов» и «Громовы», а последней его работой стала роль журналиста Херфера в «Зорге» Сергея Гинзбурга.

В начале декабря от Covid-19 на 72-м году жизни умер советский и российский актер Борис Плотников. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, артист неделю находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Напомним, Борис Плотников служил в Свердловском ТЮЗе, Московском театре сатиры, Центральном академическом театре Советской Армии и труппе МХТ имени Чехова. В 1976 году он дебютировал в кино. Среди картин с его участием «Дикая охота короля Стаха», «Дульсинея Тобосская», «Собачье сердце» и многие другие.

В начале января не стало Владимира Коренева, сыгравшего главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия». По словам дочери артиста, перед смертью он лежал с коронавирусом в «красной зоне». Отметим, что 20 июня народный кумир отпраздновал 80-летие. Несмотря на то, что Коренева на всю страну прославил его романтический персонаж с трагической судьбой, способный дышать под водой, сам он больше считал себя театральным актером. Так, Московскому драматическому театру имени Станиславского он посвятил более 60 лет своей жизни.

Ушел из жизни заслуженный артист России Александр Самойлов. Ему было 68 лет. У него также диагностировали коронавирус и в ноябре подключили к аппарату ИВЛ. Самойлов был задействован сразу в двух мхатовских премьерах, показы которых планировались в конце 2020 и начале 2021 года. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был исполнить роль юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса. Актер снялся в более чем 40 фильмах и сериалах. Самые известные проекты с его участием — картины «Две судьбы», «След» и «Глухарь».

14 января не стало художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом. Ему было 72 года. До этого он проходил терапию дома. Грачевский известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди наград — ордена Почета и Дружбы.

21 января в возрасте 90 лет умер легендарный французский каскадер, постановщик трюков и актер Реми Жюльен. Причиной тому стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Отметим, что как кинокаскадер Жюльен дебютировал в фильме «Фантомас» 1964 года. За долгую карьеру он успел поработать над сотнями проектов, в частности ставил трюки для «бондианы», комедий с Луи Де Фюнесом, картины «Укол зонтиком» и т.д.

Накануне Нового года, 31 декабря, Covid-19 унес жизнь 94-летнего французского актера и режиссера Робера Оссейна, известного российскому зрителю по роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике. Также он сыграл в более чем 100 кинофильмах, среди которых «Профессионал», «Антарктическая повесть» и «Отверженные».

Напомним, что в Северной столице продолжает увеличиваться количество летальных исходов от коронавируса. За сутки болезнь забрала жизни 70 петербуржцев.