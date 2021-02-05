После ЧП в Норильске с разливом топлива с «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей

В пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК», дочерней компании «Норникеля», 146 миллиардов 177 миллионов рублей в качестве компенсации за масштабную утечку горючего под Норильском.

После аварии Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд друблей, тогда как эксперты «Норникеля» — в 21,4 млрд. Суд, однако, встал на сторону истца.

Инцидент, ставший причиной экологической катастрофы, произошел 29 мая 2020 года. Они из резервуаров с дизельным топливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения вследствие резкой просадки опор фундамента. Это послужило причиной утечки примерно 21 тысячи тонн горючего, которые попали сразу в несколько водоемов.

Из-за происшествия в регионе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации, были возбуждены несколько уголовных дел. Напомним, что владельцем ТЭЦ-3 является та самая Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), дочерняя организация «Норникеля». Представители группы предприятий считают, что аварию спровоцировало потепление в условиях вечной мерзлоты.

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