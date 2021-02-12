Взрыв газа, пожар в школе, разрисованные сфинксы и красота на улице: чем петербуржцам запомнится уходящая неделя

Первоклассники на каникулах, студенты на очных лекциях, петербуржцы снова испытывают на прочность лед и фотографируют зимний город, вандалы изуродовали сфинксов на Египетском мосту, в одной из школ загорелся актовый зал, а в Колпинском районе в результате взрыва газа погиб человек: Gazeta.SPb рассказывает о событиях уходящей недели.

Во вторник, 9 февраля, стало известно, что два новых участка петербургского метрополитена не будут закончены еще три года. Сроки изменились из-за уменьшения лимитов бюджетных обязательств. Речь о продолжении Правобережной ветки и новой Красносельско-Калининской линии.

На Египетском мосту вандалы разрисовали лица сфинксам. Хулиганы орудовали баллончиками с черной краской. По словам очевидцев, напротив места происшествия установлены камеры видеонаблюдения. Благодаря этому, надеются горожане, полиция сможет найти преступников. Между тем, это не первый подобный случай в нашем городе. Gazeta.SPb разговаривала с реставраторами и музейными работниками. Они сетуют, что вандализм несистемен и непредсказуем.

В понедельник, 8 февраля, петербургские первоклассники отправились на каникулы. Правда, недолгие — они закончатся уже в воскресенье. Тем временем родители спорят: так ли необходимо детям столько отдыхать. Ведь только-только прошли новогодние праздники, а впереди еще несколько других.

А вот петербургские студенты, наоборот, отправились на «живые» лекции — российские вузы, подведомственные Минобрнауки, возобновили обучение в очном формате. Впрочем, учебные заведения вправе придерживаться смешанного или вовсе не торопиться. Главное — в связи с пандемией коронавируса соблюдать меры безопасности.

Снежный Петербург, кажется, покорил горожан своей сказочностью. В начале недели социальные сети заполонили фотографии «пушистых» от снега деревьев, загадочных улиц и прочих приятных морозных мелочей. Не удержались и фотокорреспонденты Gazeta.SPb — тоже сделали несколько кадров.

Кроме того, морозная погода сподвигла петербуржцев вновь выйти на лед. Идея вообще-то так себе, сейчас это запрещено, к тому же 8 февраля на канале Грибоедова из ледяной воды спасателям пришлось вытаскивать двоих человек.

А ночь на 10 февраля вообще стала самой холодной за эту зиму. Температура воздуха опустилась до -21,2 градусов Цельсия. Утром горожане стали свидетелями того, как на ЗСД опустился густой туман.

Не обошлось на этой неделе без происшествий. В школе № 151 на Хасанской улице случился пожар. Возгорание произошло в актовом зале. К счастью, детей и учителей вовремя эвакуировали.

А в Калининском районе напали на девушку, когда она шла домой через Богословское кладбище. Неизвестный придушил потерпевшую и отобрал у нее сумку с ценными вещами.

11 февраля после взрыва газа обрушился частный дом в Колпинском районе. Внутри в тот момент находился человек — он погиб. Тело молодого мужчины при разборе завалов обнаружили на пепелище. Все случилось из-за неосторожности строителей в ходе несогласованных земляных работ в результате чего произошла утечка. Под вынужденное отключение попали 73 частных дома. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.