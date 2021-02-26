На трассе в Ленобласти остановили «Ауди» с килограммом мефедрона в багажнике

На трассе в Ленобласти остановили &#171;Ауди&#187; с килограммом мефедрона в багажнике
Незаконный "груз", который преступник перевозил в тайнике. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В среду, 24 февраля, около 17:30 на 6-м километре трассы «деревня Старая — деревня Кудрово» в Ленобласти инспекторы ДПС остановили «Ауди А6». Подозрения правоохранителей пробудил несчитаемый госзнак на бампере иномарки.

Осматривая багажник автомобиля, сотрудники ДПС обнаружили, что в отсеке для хранения запасного колеса находится крупный сверток, а внутри него — вещество, похожее на наркотическое. Позже экспертиза подтвердила, что в тайнике перевозили более 1,2 кг мефедрона — синтетического наркотика.

За рулем «Ауди» находился 26-летний безработный житель Фрунзенского района Северной столицы, его задержали по подозрению в перевозке запрещенного вещества в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228 УК РФ. Полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков, возможных соучастников подозреваемого и проверяют его причастность к другим преступным эпизодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тот же день на Дунайском проспекте остановили «Шевроле», в салоне которого нашли наркотики.

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