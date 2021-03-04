В 2021 году в Петербурге заменят асфальт на двух мостах и путепроводе

Ремонт на всех объектах должны завершить не позднее 15 октября 2021 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ремонт на всех объектах должны завершить не позднее 15 октября 2021 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице в течение 2021 года приведут в порядок два моста и один путепровод в рамках адресной программы ремонта.

Об этом в четверг, 4 марта, информирует пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ремонт ожидает Литейный и 2-й Садовый мосты, а также Лисьеносовский путепровод. В частности, специалисты обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части всех переправ и отремонтируют деформационные швы Литейного моста.

Работы, как отмечают в учреждении, начнутся после завершения всех согласовательных процедур. Окончание ремонта намечено на 15 октября, но возможно удастся справиться с задачами и раньше срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Ленинградской области в ремонте нуждаются я60 железнодорожных переездов. На изношенные конструкции обратили внимание региональные дорожники. Скорее всего, работами займется РЖД.