Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 под Калининградом

Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 под Калининградом
Один человек погиб при посадке вертолета. Фото: Pixabay

Один человек погиб при посадке вертолета Ка-32 МЧС России в Калининградской области.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, еще двое человек пострадали. По предварительным данным, причиной стала жесткая посадка.

Инцидент произошел в районе Куршского залива. На борту находились три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что раненый боец рассказал корреспонденту, что вертолет поднялся в воздух и начал резко кружиться, после чего упал на землю. По его словам, они приземлились на мягкую почву.

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