В деревне Зиновий Наволок потушили горящий дом

В ночь на 1 апреля в Подпорожском районе Ленобласти в одной из деревень произошел пожар. Там вспыхнул частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 3:26. Жители деревни Зиновий Наволок сообщили о пожаре в доме на Подгорной улице.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Горел частный дом на площади 36 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 5:11. О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. По словам местных жителей, причиной появления огня могла стать неисправная проводка.