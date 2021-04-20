Конфликт в Приморском районе привел к ножевому ранению мужчины

Конфликт в Приморском районе привел к ножевому ранению мужчины
Изъято: следы пальцев рук, следы материи, следы обуви, нож. Фото: Pixabay

В Петербурге в Приморском районе случилось чрезвычайное происшествие. После совместного распития спиртного мужчина ударил знакомого ножом. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

В Приморском районе около девяти вечера выяснилось, что ранен мужчину, предположительно холодным оружием. К тому же «по горячим следам» удалось задержать 42-летнего гражданина республики Беларусь. Официально на работу он не устроен.

Так, в одном из домов Приморского района между двумя мужчинами возник конфликт. Сообщается, что перед этим бывшие товарищи хорошо выпили.

В какой-то момент внезапное столкновение привело к тому, что гражданин республики Беларусь нанес ножевое ранение 37-летнему мужчине.

Ранение оказалось проникающим. Удар в живот вызвал повреждения внутренних органов. В результате мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшего же задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также Gazeta.spb.ru писала, что жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику.

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